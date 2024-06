Prasówka 14.06.2024 Wrocław. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Wrocławia

Święto Wrocławia zbliża się wielkimi krokami. Już w ten weekend na wrocławian czekają liczne atrakcje. Wśród wielu wydarzeń znajdują się koncerty, warsztaty, wycieczki z przewodnikiem, festyny. I chociaż najważniejsze uroczystości przypadają na 24 czerwca, to już w sobotę, 15 czerwca, będzie można zacząć świętować.

Dolnośląskie Towarzystwo na Rzecz Kultury Ludowej oraz Rada Osiedla Kuźniki we Wrocławiu serdecznie zapraszają na koncert Zespołu Pieśni i Tańca AWF Wrocław Kalina, który odbędzie się 15 czerwca o godzinie 17:00. Wydarzenie to jest częścią projektu Osiedla Kultury i Sztuki 2024, mającego na celu promocję dolnośląskich artystów na wrocławskich osiedlach.

Przed nami wielkie piłkarskie emocje! Już w piątek 14 czerwca ruszają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Wśród wielu stref kibica we Wrocławiu największą będzie ta znajdująca się na Tarczyński Arena. I chociaż będzie otwarta od piątku, to najwięcej atrakcji czeka na kibiców i ich rodziny w niedzielę, 16 czerwca na Pikniku otwarcia.

Prasówka 14.06 Wrocław: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W malowniczej scenerii Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się niezwykły koncert zespołu Laboratorium Pieśni. W zielonym sercu miasta, w otoczeniu bujnej natury, Laboratorium Pieśni zabierze nas w mistyczną podróż przez kulturowe krajobrazy dźwięków, przy akompaniamencie etnicznych instrumentów. Wydarzenie to będzie kulminacją Festiwalu Jogi, celebrującą życie i radość. Przyłącz się do nas 16 czerwca 2024 roku, aby celebrować najdłuższe dni w roku w harmonii dźwięków i kolorów. Bilet na koncert upoważnia również do uczestnictwa w Festiwalu Jogi oraz zwiedzania Ogrodu Botanicznego w godzinach otwarcia.