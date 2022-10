Praca zdalna w ciepłym kraju na jesień 2022. Aktualny ranking miast przyjaznych pracownikom zdalnym. Gdzie koszty życia są najniższe?

Wnioski praktyczne. Gdzie wybrać się do pracy zdalnej tej jesieni?

Najlepsze kraje na jesienny wyjazd do pracy zdalnej poniżej 1 tys. USD miesięcznie

Najlepsze miejsca do pracy zdalnej na świecie – TOP 10 według cyfrowych nomadów

Idealne miejsca do pracy zdalnej na jesień 2022? Nomadlist zlicza punkty i koszty życia

Jak wybrać kraj na wyjazd do pracy zdalnej na jesień 2022?

Praca zdalna ma swoje plusy. Rośnie popularność workation

Praca zdalna pozwala oszczędzić czas i pieniądze na dojeździe do biura, zapewnia też elastyczność, bo pracownik często może sam wybrać miejsce, z którego pracuje. Pracodawca też oszczędza, bo nie musi wynajmować pomieszczeń biurowych i opłacać mediów oraz cateringu.

Praca zdalna to codzienna rzeczywistość szybko rosnącej liczby pracowników wielu branż na całym świecie. Pandemia koronawirusa zmusiła wiele osób do przejścia na pracę zdalną, jednak szczęściem w nieszczęściu często okazywała się wygoda i oszczędność, związana właśnie z wykonywaniem swoich obowiązków z domu.

Workation: na czym polegają pracowakacje?

Na czym polega workation? To łączenie pracy zdalnej (work) z turystyką i wypoczynkiem (vacation) – zwiedzaniem nowych miejsc po wykonaniu codziennych obowiązków. Skoro można wykonywać pracę zdalnie, z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu, to czemu nie pracować np. na egzotycznej wyspie lub w pięknym zabytkowym miasteczku na południu Europy?