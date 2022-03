Praca we Wrocławiu i okolicy. TOP 5 ofert z zarobkami od 14 do 38 tys. zł na miesiąc

Praca we Wrocławiu i okolicy czeka. Wystarczy dobre doświadczenie i umiejętności, żeby zarabiać nawet ponad 38 tys. złotych na miesiąc! Prezentujemy 5 najlepiej płatnych ofert jakie możemy znaleźć w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ta "najgorzej" płatna to 14 tys. złotych. Kliknij w zdjęcie, żeby przejść do galerii. Pod każdym slajdem znajdziesz informację o wymaganiach, zarobkach, z kolei pod ostatnim ze zdjęć - link do wszystkich ofert. Do ofert pracy przejdziesz za pomocą gestu, strzałek lub kursora.

Fot. Michal Pawlik / Polska Press / zdjęcie ilusytracyjne