Praca w korporacji, a własne warzywa? To się uda. Potrzeba tylko trochę samodyscypliny

Pani Ola prowadzi własną działalność gospodarczą, jednak od zawsze dbała o zdrowe żywienie swojej rodziny. Do kupna namiotu ogrodniczego przekonała ją koleżanka. Choć ogród pani Oli jest niewielki to znajdziemy w nim wszystkie potrzebne warzywa i owoce.

Wiadomo, w naszym klimacie zdarzają się różne niespodzianki pogodowe, a ja chciałam mieć zdrowe, czyste od oprysków warzywa na nasze ulubione danie Gaspachio. Dlatego pod namiotem posadziłam pomidory i paprykę, znalazło się również miejsce na sałatę, a nawet wiszące truskawki. Przez tego Covida musiałam przenieść pracę do domu ze względu na edukację dzieci dzięki czemu miałam więcej czasu żeby się tym zająć. Teraz do tego wszystkiego doszła wojna u naszych sąsiadów i bomby spadające coraz bliżej naszej granicy, nie wiadomo jak będzie z żywnością. Covid też mi uświadomił, że nie ma sensu walka z niewidzialnym wrogiem bez podniesienia odporności. A czym to zrobić najlepiej jak nie poprzez zdrowe odżywianie i dostarczanie naturalnych witamin? - mówi pani Ola.