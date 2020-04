Praca przez całą dobę? To jest chamstwo i świństwo! Pracownicy dyskontów i marketów protestują

Firma szantażuje nas zwolnieniami, nie obchodzi ją, że niektórzy nie mają jak dojechać, bo mieszkają poza miastem, a autobusy kursują rzadziej lub nawet wcale. Sklepy wydłużają godziny pracy, mieszają pracowników nie rozdzielając zmian. Dla mnie to niedorzeczne. Lepiej skrócić czas, by ograniczyć liczbę zachorowań. Ludzie piszą w portalach społecznościowych: "Świństwo, chamstwo! Traktują nas jak śmieci". Są poniżani tekstami typu, że jak komuś się nie podoba, może się zwolnić. Szefostwo powinno wspierać pracowników, robić wszystko, by byli jak najmniej narażeni. Jednak po co? Najlepiej, niech siedzą w kasie przez 24 godziny na dobę. Tylko kto będzie robił zakupy całą dobę lub o 23? Dlaczego zarząd sam nie ruszy tyłków, a nie tylko podejmuje decyzje i ryzykuje życiem innych - mówi związkowiec.

Zakupy w nocy? Absurd!

Pracownicy handlu przyjmują te zmiany z ogromnym żalem, większego nie pamiętam - komentuje Jan Dopierała, prezes Kujawsko-Pomorskiego Międzybranżowego Związku Zawodowego. - Znam wiele osób, które naprawdę nie będą miały jak dojechać na nockę. Mają do pracy 20 kilometrów i więcej. Autobusy jeżdżą rzadziej, w weekendy wcale. Nie każdy ma prawo jazdy. Zostaje rower? I proszę sobie też wyobrazić, kto pójdzie na zakupy od godzinie drugiej w nocy? Przecież to absurd.

Ile osób w sklepie?

Niektóre obostrzenia są bardzo nieprecyzyjne i nie wiadomo, jak się do nich stosować.Np. wprowadzony limit osób w sklepie, czyli maksymalnie 3 osoby na jeden punkt kasowy. Jeśli np. w markecie jest 40 kas, ale w danej chwili może być czynnych tylko pięć, to ilu klientów można wpuścić? 40 razy trzy, to znaczy 120, czy 5 razy trzy, co daje 15? Niestety, w przepisach nie znajdziemy odpowiedzi, jak się do tego odnieść.