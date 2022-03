Praca dla uchodźców z Ukrainy we Wrocławiu. Te firmy szukają pracowników [OFERTY PRACY]

Coraz więcej firm oferuje pracę uchodźcom z Ukrainy, który przybyli do naszego miasta. Na liście stworzonej przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu jest już kilkaset ofert adresowanych do Ukraińców. Pracowników potrzeba m.in. w branży produkcyjnej i budowlanej. "Na początku marca uruchomiliśmy specjalny e-mail, na który pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem Ukraińca lub Ukrainki mogą wysyłać swoje zgłoszenia. Nie musieliśmy długo czekać" - mówi Maciej Sałdacz z wrocławskiego PUP. Zobaczcie, kogo chcą zatrudnić wrocławskie firmy. Aktualne oferty pracy dla Ukraińców we Wrocławiu znajdziecie na kolejnych slajdach. Możecie na nie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów na ekranie smartfona.

Pixabay/zdjęcie ilustracyjne