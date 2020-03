PPA, zoo, teatr, muzeum. Wrocławskie atrakcje dostępne online [LISTA, GDZIE OGLĄDAĆ]

Coraz więcej wrocławskich instytucji udostępnia za darmo transmisję online. Nie wychodząc z domu, możemy obejrzeć spektakl teatralny, odwiedzić zwierzęta w zoo, obejrzeć wystawę albo koncert. Zobaczcie, jakie atrakcje na was czekają w sieci, w tekście poniżej.

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK! Teatr Muzyczny Capitol Wrocławski Teatr Muzyczny Capitol udostępnia w internecie swoje archiwalne spektakle. Od środy 18 marca można oglądać „Śmierdź w górach” Konrada Imieli i Cezarego Studniaka, która miała premierę w 2006 roku. Więcej informacji znajdziecie tutaj:

Czytaj także Teatr Muzyczny Capitol pokazuje spektakle za darmo

Aby obejrzeć spektakl, kliknij TUTAJ - KLIK! Przegląd Piosenki Aktorskiej W piątek (20 marca) rusza Telewizja Festiwalowa 41. Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Kolejne odcinki będzie można oglądać w mediach społecznościowych od 20 do 29 marca, codziennie o godzinie 19.00. Konrad Imiela, szef Capitolu, dyrektor artystyczny PPA w latach 2006-2014, i Cezary Studniak, obecny dyrektor artystyczny, poprowadzą kilkunastominutowy show online z udziałem artystów, zaproszonych na festiwal. Każdy ze swojej kuchni – w myśl zasady #zostanwdomu. Kolejne odcinki mają nawiązywać do planowanego programu festiwalu. Będzie można obejrzeć nagrane w domach artystów minirecitale, krótkie rozmowy i wypowiedzi.

Pierwszego dnia, 20 marca, możemy się spodziewać materiału o „Innych ludziach” w reż. Grzegorza Jarzyny z TR Warszawa, o „Przybyszu” w reż. Wojciecha Kościelniaka z Teatru Collegium Nobilium i o Teatrze Improkracja, ktory wspólnie z laureatami Grand Prix PPA - Justyną Szafran, Arturem Caturianem i Mikołajem Woubishetem miał wypełnić pierwszy wieczór w klubie festiwalowym. Sobota, 21 marca, będzie opowieścią o Konkursie Aktorskiej Interpretacji Piosenki.

Telewizję festiwalową można będzie oglądać w mediach społecznościowych PPA: na Facebooku, Instagramie, YouTube i na stronie PPA - KLIKNIJ TUTAJ! Wrocławski Teatr Lalek Teatr Lalek zaprasza do zabawy w teatr we własnych domach.

Od 17 do 25.03 będziemy udostępniać Wam na naszej stronie internetowej oraz Facebook`u jeden rozdział z książki ZRÓB SOBIE TEATR. ZABAWY DOMOWE, wydanej przez nas w 2016 r. Na dobry początek zapraszamy Was do zabawy w teatr… we własnych domach. Książka powstała z myślą o dzieciach i rodzicach, szukających pomysłów na to, jak twórczo bawić się w domu..

Szczegółowe informacje o tej akcji przeczytacie tutaj:

Czytaj także Zrób sobie w domu teatr razem z Wrocławskim Teatrem Lalek (SZCZEGÓŁY)

Wrocławskie zoo Skoro Wy nie możecie przyjść do zoo, to zoo wpadnie do Was! - ogłosił wrocławski ogród zoologiczny.

W ramach cyklu edukacyjnego #DomoweZoo, w każdą środę i piątek o godzinie 12 w internecie będzie można spotykać się z pracownikami zoo i zwierzętami w relacjach na żywo. Gdzie je oglądać? Więcej informacji i link do transmisji znajdziecie tutaj:

Centrum Historii Zajezdnia Chcemy w tym trudnym czasie powiedzieć wrocławianom, że ich instytucja działa i będzie poprzez internet dostarczać różnych możliwości uczestnictwa w kulturze, bez wychodzenia z domu. Przede wszystkim można wirtualnie zwiedzać naszą wystawę główną „Wrocław 1945–2016” - mówi dr Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

Na Facebooku zamierzają powracać do zrealizowanych przez Ośrodek „Pamięć i Przysżłość” w ciągu ostatnich 13 lat wystaw i wydarzeń. Centrum udostępniło też wszystkie ekspozycje online oraz wiele filmów i prac naukowych.

Aby obejrzeć wystawy, kliknij TUTAJ - KLIK!

Muzeum Narodowe we Wrocławiu Przede wszystkim polecam to, co dzieje się na naszym profilu na Facebooku. Przedstawiciele zarówno Muzeum Narodowego, jak i Etnograficznego czy Pawilonu Czterech Kopuł, pod wspólnym wydarzeniem #zoomnamuzeum #zostańwdomu, omawiają wybrane dzieła, genezę ich powstania, a przede wszystkim historie związane z ich twórcami - mówi Anna Kowalów, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Niewykluczone, że działania Muzeum Narodowego w sieci zostaną rozszerzone w najbliższym czasie.

Więcej informacji znajdziecie na stronie muzeum: TUTAJ - KLIK! Ossolineum Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu udostępnił w internecie swoje zbiory. Możecie pbejrzeć w domu stare druki (m.in. "De revolutionibus orbium coelestium" Mikołaja Kopernika, prace Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego czy Piotra Skargi), rękopisy (m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Aleksandra Fredro, Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Fryderyka Skarbka, Stanisława Ignacego Witkiewicza) czy czasopisma polskie sprzed 1939 r. Aby je obejrzeć, wystarczy kliknąć TUTAJ - KLIK!

Muzeum Pana Tadeusza Wszystkie dostępne w Muzeum Pana Tadeusza materiały (audio, wideo i zdjęcia) trafiają właśnie do specjalnego serwisu "Do zobaczenia".

Muzeum jako sposób doświadczania prawdy jest dla każdej wspólnoty i w każdych okolicznościach miejscem spotkania, żywej rozmowy i bezpośredniej obecności. Ponieważ chwilowo nie możemy tej misji realizować w pełni, chcielibyśmy tymczasem dostarczyć Wam jak najwięcej muzealnych publikacji za pośrednictwem Internetu. Na naszej stronie www i w mediach społecznościowych będziemy regularnie udostępniać zarówno materiały archiwalne, jak i nowe propozycje w formie krótkich filmów przygotowanych przez pracowników Muzeum Pana Tadeusza.

Link do wirtualnego muzeum znajdziecie TUTAJ - KLIK! Wrocław - kamery online Jesteście ciekawi, jak w tej chwili wygląda Wrocław, ile osób spaceruje po Rynku, nie wychodźcie z domu - włączcie transmisję z kamery online na żywo.

ZOBACZCIE KONIECZNIE:

BEZ ŚCIEMY: Na scenie