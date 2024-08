Poznaj urokliwe okolice Wrocławia na rowerze. 100 kilometrów pedałowania podczas Maślickiej Setki

Rowerem dookoła Wrocławia: wyzwanie dla mieszkańców

Dla wielu mieszkańców Wrocławia i okolic, Maślicka Setka staje się coroczną tradycją. Trzecia edycja tego rowerowego wydarzenia zapowiada się równie ekscytująco, co poprzednie. Uczestnicy wydarzenia będą mieli niepowtarzalną okazję, by w jeden dzień objechać Wrocław dookoła, pokonując trasę o łącznej długości 100 kilometrów. Organizatorzy podkreślają, że jest to wyjątkowa szansa na aktywne spędzenie czasu, a także na odkrywanie nowych miejsc we Wrocławiu, które mogą umknąć podczas codziennego pośpiechu.