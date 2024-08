Poznaj sześć malowniczych stawów w Starym Lesieńcu. Las i woda - miejsce do odkrycia o krok od Wałbrzycha

Czasem wystarczy krótki spacer, by niedaleko miasta odpocząć od zgiełku w sielskim krajobrazie. Takim miejscem położonym godzinę drogi od Wrocławia, tuż pod Wałbrzychem jest Stary Lesieniec - malowniczo usytuowana w Dolinie Lesku i w cieniu Masywu Dzikowca dzielnica Boguszowa-Gorc. Właściciele Książa mieli tu swój dworek, a turyści przyjeżdżają zobaczyć tutejsze piękne stawy. Tu w cieniu drzew można odetchnąć od upału, nazbierać grzybów i ruszyć na szlak.

Stary Lesieniec łagodne wzgórza jak w Toskanii, tyle że pod Wałbrzychem

Stary Lesieniec (niem. Alt Lässig) to spokojna, niewielka miejscowość w powiecie wałbrzyskim, która choć powstała prawdopodobnie już na powstała na początku XVI wieku w związku z eksploatacją rud srebra, a następnie też węgla kamiennego, to zachowała ona do dziś swój sielski wiejski charakter. W latach 50. XX wieku Stary Lesieniec stał się osiedlem Boguszowa, a od połączenia kilku sąsiednich miejscowości w 1973 roku został częścią Boguszowa-Gorc, miasta sąsiadującego z Wałbrzychem i połączonego z nim komunikacją miejską.

Stary Lesieniec przypomina znane z całego regionu miejscowości łańcuchowe i zawdzięcza swój kształt wąskiej dolinie rzeki Lesk, w której biegnie przez około 1,3 km. Miejscowość ta to prawdziwa oaza zieleni. Łąki łagodnie przechodzą tu w Boguszowskie Wzgórza, blisko stąd do Masywu Dzikowca, a także do górującej nad okolicą górą Chełmiec, do niedawna uważaną za najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich. Łąki, wijąca się między nimi rzeka i zielone, porośnięte lasem wzgórza jak Nieroda (630 m n.p.m.), Biela Góra (542 m n.p.m.), Dzikowiec Mały (695 m n.p.m.) i Kondeja (571 m.n.p.m.) sprawiają, że niespełna kilka kilometrów od niemal 100-tysięcznego Wałbrzycha można czuć się jak w kameralnym górskim ustroniu. Elżbieta Węgrzyn

Stary Lesieniec - jak tam dotrzeć? Dwa charakterystyczne punkty tej osady

Do Starego Lesieńca z Wałbrzycha dojechać można samochodem w około 15 minut. Można wybrać trasę przez DW 367 (uwaga! od 16 sierpnia zamknięty będzie fragment tzw. serpentyn z uwagi na remont!) lub przez ul. Karkonoską w Wałbrzychu przez dzielnicę Kuźnice Świdnickie.

Dwie najkrótsze trasy dojazdu z Wałbrzycha - MAPA Komunikacją publiczną można dotrzeć tutaj:

linią nr 2 autobusów miejskich z Wałbrzycha - jedynie wybranymi kursami przez Kuźnice Świdnickie,

albo pociągiem. Najbliżej położony dworzec to stacja Boguszów-Gorce. Z niej do Starego Lesieńca jest niespełna 1,5 km przez ul. Dworcową i Poniatowskiego. Ukryty między drzewami Pałac Stary Lesieniec. Elżbieta Węgrzyn

Kto wybierze się na ten spacer, ten już z daleka dostrzega dwa charakterystyczne punkty tej okolicy: jasną kopułę eklektycznego kościoła Św. Barbary

oraz porośnięte drzewami wzgórze kryjące swój sekret - Pałac Stary Lesieniec. Ten położony na wzniesieniu 535 m n.p.m. neoklasycystyczny XIX-wieczny obiekt góruje nad okolicą. Obecnie znajduje się on w rękach prywatnych i pełni funkcje mieszkalne.

Sześć malowniczych stawów w Starym Lesieńcu i dokąd dalej?

Sześć ułożonych kaskadowo stawów otoczonych lasem, leży nieco ponad kilometr od kościoła w Starym Lesieńcu. Jak najłatwiej tam dojść? Od ul. Poniatowskiego oraz od ul. Kosynierów prowadzi żółty szlak łączący dworzec w Boguszowie z miejscowością Grzędy, biegnie on niedaleko malowniczych zbiorników wodnych. Najłatwiej ruszyć właśnie tym żółtym szlakiem przez ul. Świerkową i drogi prowadzące skrajem lasu. Na rozstaju tych duktów trzeba wybrać drogę w lewo.

Do zbiorników prowadzi też powstający właśnie na 50-lecie istnienia miejscowości nowy szlak żółto-czerwono-zielony biegnący wokół Boguszowa-Gorc. Szlak o kolorach herbowych miasta ma wieść przez największe atrakcje miejscowości. W okolicy biegnie też czerwony szlak rowerowy. Miejscowość ta to prawdziwa oaza zieleni. Łąki łagodnie przechodzą tu w Boguszowskie Wzgórza, blisko stąd do Masywu Dzikowca, a także do górującej nad okolicą górą Chełmiec, do niedawna uważaną za najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich. Elżbieta Węgrzyn

W ostatnich latach Nadleśnictwo Wałbrzych, na którego gruntach sześć stawów leży wykonało ich przebudowę. Zbiorniki pogłębiono, odmulono i wzmocniono ich brzegi. Z terenu usunięto samosiejki i krzaki, zadbano o przepływ wody z koralikowo ułożonych zbiorników o wielkości od 0,12 i 0,14 ha do 0,04 ha. Prace pn. „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła - Wspomnienie Górnika pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, były zaplanowane w ramach dużego projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” obejmującego kilka zadań na terenie całego nadleśnictwa. Mieszkańcy i odwiedzający ten zakątek mają nadzieję, że wkrótce teren ten będzie zagospodarowany z myślą o turystach. Ławeczki i miejsce na ognisko bardzo by się tu przydały. Elżbieta Węgrzyn

Stawy są urokliwymi zbiornikami pełniącymi rolę retencyjną, nie są przeznaczone do kąpieli, jednak ich odwiedzenie to ciekawa wycieczka. Zimna i przejrzysta górska woda w otoczeniu zieleni to balsam na skołatane nerwy. Taką wyprawę można połączyć z grzybobraniem. Elżbieta Węgrzyn

Od stawów można też ruszyć dalej, na poszukiwanie starych sztolni ukrytych w Masywie Dzikowca. Można też wrócić na żółty szlak i Doliną Kozła dotrzeć do miejscowości Grzędy. Tu z żółtym szlakiem zbiega się czerwony Główny Szlak Sudecki. Nim można dotrzeć przez Górę Świętej Anny (592 m n.p.m.) do malowniczego i uduchowionego Krzeszowa.

Sześć stawów w Starym Lesieńcu - MAPA Inne ciekawe wycieczki? Ruszajcie!

