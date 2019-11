Pożar samochodu na autostradzie. Korek ma kilka kilometrów

Nowy krasnal we Wrocławiu to ksiądz! [ZDJĘCIA]

Do grona wrocławskich krasnali w niedzielę (10 listopada) dołączy ksiądz. A dokładnie Krasnal Ksiądz Orzech. To prezent dla Honorowego Obywatela Wrocławia, ks. prałata Stanisława Orzechowskiego z okazji jego 80. urodzin. Figurka stanie przed wejściem do Duszpasterstwa Akademickie...