Pożar na Psim Polu. Płoną hektary traw, straż pożarna w akcji [ZDJĘCIA]

Sześć zastępów straży pożarnej gasi duży pożar traw, do którego doszło w okolicach ulicy Bora-Komorowskiego, niedaleko firmy Whirlpool na Psim Polu. Dym widać ze znacznej odległości, z osiedli Zakrzów, Zgorzelisko i Psie Pole. Nie wiadomo jeszcze czy ogień pojawił się samoczynnie czy doszło do podpalenia. Strażacy robią wszystko, aby nie rozprzestrzenił się on na jeszcze większy obszar w kierunku zabudowań, bądź drzew.

