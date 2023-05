Pożar na autostradzie A4. Doszczętnie spłonął autokar szkolny, którym podróżowały dzieci z Wrocławia [ZDJĘCIA] Karolina Kwiatek

Troje uczniów trafiło do szpitala po wypadku autokaru na autostradzie A4. Pojazd przewoził 36 dzieci z Wrocławia, które wraz z trzema opiekunami jechało na wycieczkę do Zakopanego. Policjanci mówią, że doszło do samozapłonu.