Pożar mieszkania przy Nowowiejskiej we Wrocławiu. Ulica zamknięta [ZDJĘCIA]

Pożar przy Browarze Mieszczańskim na Hubskiej [ZDJĘCIA]

Pożar wybuchł w czwartek (13 lutego) przy ulicy Hubskie przy Browarze Mieszczańskim. Spłonął budynek po starej piekarni, obecnie pustostan. To był wyjątkowo trudny do ugaszenia pożar. Strażacy walczyli z nim przez kilka godzin. Do końca nie było wiadomo, czy w płonącym budynku ni...