Pożar autobusu MPK na ulicy Bezpiecznej we Wrocławiu. Gasiły go trzy zastępy strażaków! [ZDJĘCIA]

MPK zamieściło ta swoim profilu na Facebooku taki komentarz w tej sprawie:

Przepraszamy was za tak niecodzienne utrudnienia. Autobus, w którym doszło do zdarzenia jest z 2014 roku, z przebiegiem 412 tys. km. Przegląd zimowy przeszedł 2 października 2019 roku. Wczoraj autobus przeszedł weryfikację techniczną po zjeździe, a dziś rano kierowca sprawdził jego stan techniczny i nie zgłaszał żadnych problemów. Bardzo dziękujemy naszemu kierowcy, panu Waldemarowi, za profesjonalne zachowanie, ewakuację pasażerów i przystąpienie do akcji gaśniczej.