Pożar auta elektrycznego na rogatkach Wrocławia. Akcja strażaków może trwać nawet 3 dni!

AKTUALIZACJA, godz. 9:30

Akcja schładzania baterii trwa nadal. Jak informują strażacy pracujący na miejscu, do schładzania nagrzanej baterii zużyto już 12 ton wody! Temperatura baterii cały czas kontrolowana jest kamerą termowizyjną. Strażacy zaznaczają że tak naprawdę nie ma opracowanej procedury gaszenia tego typu pojazdów. Chłodzimy tak naprawdę jedynie obudowę baterii a nie same ogniwa. Trwa to tak długo, bo temperatura obniża się powoli.

- Żeby nie zatruć środowiska spływającą wodą, nie możemy doprowadzić do rozszczelnienia baterii. Ile jeszcze będzie trwało schładzanie? Może kilka godzin, a może nawet kilka dni? Znamy przykłady innych podobnych akcji gdzie schładzanie takiej baterii trwało nawet trzy dni - mówi dowódca akcji.

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o godzinie 3.17 w nocy z soboty na niedzielę. Na ulicy Zabrodzkiej na obrzeżach Wrocławia, w pobliżu skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego zapalił się stojący na poboczu drogi samochód z napędem elektrycznym.