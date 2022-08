Powstanie Warszawskie. Mikołaj koloruje historyczne fotografie. "Używam tabletu, takiego zwykłego za 400 zł"

Mikołaj Kaczmarek znany jako "Kolor Historii" od lat zajmuje się kolorowaniem historycznych zdjęć. Jego pierwsze prace związane z Powstaniem Warszawskim obiegły sieć, a artysta na nich nie poprzestał. - Nie ma dnia, żebym nie kolorował jakiejś fotografii - mówi w rozmowie z nami i chwali się kolejnymi dokonaniami. Robią wrażenie.

Jak to się zaczęło, że zacząłeś kolorować historyczne zdjęcia?

No cóż, to nie ja pierwszy wpadłem na taki pomysł. Już wcześniej niewielka grupa osób na świecie koloryzowała zdjęcia, i można je było gdzieś widzieć w internecie... Ja zainteresowałem się tym gdy zobaczyłem koloryzowane historyczne filmy dokumentalne na temat II wojny światowej, a następnie, co było u mnie przełomem, pokolorowany film "Powstanie Warszawskie". Ten temat bardzo mnie wciągnął i to właśnie przez niego zacząłem koloryzować fotografie z tamtego okresu. Chciałem oglądać tamten okres w kolorze, a kolor sprawiał, że to wszystko stawało się znacznie bliższe i bardziej współczesne niż na czarno-białych kliszach. Tym samym poprzez swoje prace chcę, żeby tamci dzielni ludzie, którym przyszło żyć w czasach apokalipsy na zawsze pozostali w naszej pamięci.

Praca nad jedną fotografią musi być strasznie mozolna i czasochłonna...

Nie ma dnia, żebym nie pokolorował jakiejś fotki. Z samego Powstania mam już około pół tysiąca ożywionych zdjęć, a kolejne, hmm, jakieś trzy tysiące czeka na swój dzień. Do pracy używam tabletu graficznego, takiego zwykłego za 400 zł. Reszta to już zapał, chęci, no i pewnie jakiś tam talent.

Raczej ogromny talent.

Nie planuję czegoś specjalnego. Przeważnie działam "na spontanie". Z drugiej strony każda koloryzacja z Powstania jest na swój sposób specjalna. Ma w sobie to coś co zmusza do refleksji... Czy sam, poza zmienianiem fotografii i utrwalaniem jej w naszej pamięci w zupełnie nowych barwach, świętujesz 1 sierpnia? (rozmawiamy w 2018 roku - red.) Czy ta symboliczna data jest dla Ciebie ważna?

Jadę do Warszawy. O godz. 17 będę na Rondzie Dmowskiego. Następnie wybiorę się na Cmentarz i odpalę kilka zniczy. Pospaceruję wśród grobów Powstańców, którzy w nierównej walce z niemieckim okupantem oddali swe życie za wolność. Ceną była śmierć za wolności smak... Myślę, że ta data powinna być ważna dla każdego Polaka.

Więcej dzieł Mikołaja znajdziecie na jego stronie: