Powstanie nowa strefa rekreacyjna we Wrocławiu [WIZUALIZACJE]

Nowe miejsce rekreacji będzie nosić nazwę PartyNice i zostało wybrane w WBO jako projekt do 750 tys. zł. W roku 2020 otrzymał ponad 2,5 tys. głosów mieszkańców.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany plac z urządzeniami do kalisteniki, dwa boiska do gry w bule, dwa stoły do pingponga i trzy do gry w szachy. Nad stawem powstaną również trzy miejsca do grillowania (razem z wiatami), stojaki rowerowe, ogrodzenie, kosze na śmieci oraz nowe ścieżki.

Wizualizacja PartyNice Wrocławskie Inwestycje

Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 4 miesiące na zrealizowanie projektu. PartyNice powinno więc powstać w tym roku, a jak dobrze pójdzie - nawet w trakcie wakacji.

Nowe miejsce wypoczynku powstanie tutaj Wrocławskie Inwestycje

To kolejna inwestycja na Partynicach w ramach WBO. W marcu poprzedniego roku zakończyła się budowa Konikowa. Na wybudowanym za pół miliona złotych placu zabaw, w niewielkiej zagrodzie stoją drewniane konie z przeszkodami. Można tam zjeżdżać, huśtać się, nie brakuje równoważni dla osób z niepełnosprawnościami i bujanek dla mniejszych dzieci.