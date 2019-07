Powstał buspas, miało być wygodniej, a mamy korki na Podwalu

Na tym odcinku zawsze było tłoczno. Teraz samochody zajmują w szczycie całą długość ulicy, a co drugi cykl świetlny po kilka aut zostaje pośrodku skrzyżowania Kołłątaja – Podwale i dociera skrzynie biegów piłując w przód i tył chcąc a to przepuścić samochód, a to jadący do Dominikańskiej tramwaj czy autobus.

Czytaj też:Zablokujmy wyjazd z osiedla. Poinformować mieszkańców? A na co to komu?

Buspasy we Wrocławiu stały się dobrą metodą na skłócenie kierowców i pasażerów. We wtorek na Podwalu można było zauważyć, że regułą stało się ścinanie zakrętu przez autobusy korzystające z dedykowanego im pasa. To z kolei powoduje nerwowe zachowania kierujących osobówkami, którzy próbują odsunąć się od buspasa, by uniknąć przetarcia. Zwiększyła się też kolejka samochodów czekających na wjazd na Podwale z ul. Czystej.

Kierowcy MPK nie chcą oficjalnie wypowiadać się o buspasie na Podwalu. Można jednak zauważyć, jak wiele autobusów, mimo wolnego pasa, nie kontynuuje jazdy, bo mogłoby się to skończyć otarciem czekających na swoim pasie na zielone światło aut osobowych. To, że kierowcy autobusów wysiadają ze swoich pojazdów, by ocenić, czy uda im się pokonać łuk bez zetknięcia z innymi autami, przestaje już na Podwalu dziwić. Buspas jest bowiem bardzo wąski.