W najbliższą sobotę ekipa filmowa pojawi się na ulicach Wrocławia i będzie kręcić zdjęcia do serialu realizowanego na podstawie książki Marka Krajewskiego pt. "Erynie". Ruch samochodowy zostanie w tym czasie wstrzymany. Zdjęcia potrwają do połowy lutego.Przez najbliższych kilka tygodniu we Wrocławiu realizowane będą zdjęcia do serialu reżyserowanego przez Borysa Lankosza i realizowanego na podstawie powieści Marka Krajewskiego pt. "Erynie".Filmowcy pierwszy raz pojawią się w najbliższą sobotę między godzinami 6:00 a 12:00 na ulicach:Ulice w tym czasie zostaną wyłączone z ruchu samochodowego. W miejscach, gdzie pracować będzie ekipa filmowa, już pojawiły się odpowiednie znaki informujące o utrudnieniach. Realizatorzy serialu zapewniają, że piesi będą mogli przechodzić normalnie. Ekipa ma przepuszczać także pojazdy uprzywilejowane.Prace potrwają do połowy lutego, ale nie będą one ciągłe. Ekipa pojawi się na ulicach Wrocławia kilkukrotnie w tym czasie.Prawa do ekranizacji książki Krajewskiego nabyła Talewizja Polska. O projekcie było głośno w 2019 roku, kiedy kraj obiegła informacja, że koprodukcją zainteresowany jest także Netflix.Akcja powieści głównie toczy się we Lwowie pod koniec lat 30. XX wieku. Opowiada o śledztwie Edwarda Popielskiego, które dotyczy makabrycznego zabójstwa małego chłopca. Rzekomo dokonać mieli go Żydzi. Następnie dochodzi także do porwań kilkorga dzieci, z którymi komisarza łączy jakaś więź. Dodatkowo, nad krajem wisi widmo zbliżającej się wojny.Serial ma mieć 12 odcinków, które będą się rozgrywały we Lwowie w latach 1937-1939 i we Wrocławiu w 1946 roku.