Powroty z wakacji. Oto najlepsze trasy do Wrocławia. Zobacz!

Koniec sierpnia to czas wielkich powrotów z wakacji oraz wzmożonego ruchu na drogach. Przed wyjazdem warto sprawdzić jaką trasę obrać, by podróż mogła być… lżejsza. Eksperci systemu Yanosik wzięli pod uwagę różne scenariusze i przedstawiają najlepsze trasy, dzięki którym można zaoszczędzić na czasie i w miarę możliwości wygodnie dotrzeć do celu.

– W pierwszej kolejności określiliśmy jakie miejsca turystyczne są najczęściej wybierane przez kierowców z największych miast w Polsce. Okazało się, że inne preferencje turystyczne mają np. mieszkańcy Krakowa, Warszawy czy Poznania. To z kolei pozwoliło nam oszacować, że na zakończenie wakacji wielu kierowców może wracać do miast wojewódzkich z konkretnych obszarów powiatowych – komentuje Magda Zglińska, Yanosik. – Taka analiza umożliwiła nam wyznaczyć drogi, które mogą być najlepszym wariantem dojazdu do domu – dodaje.