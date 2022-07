Powódź we Wrocławiu przyszła w lipcu 1997 roku. Tak pamiętają to mieszkańcy Kozanowa [ZDJĘCIA] Robert Migdał

Powódź we Wrocławiu w 1997 roku na zawsze wyryła się w pamięci mieszkańców. Wielka woda wyjątkowych szkód zrobiła na Kozanowie. To osiedle urosło do rangi symbolu tamtych wydarzeń - woda wlewała się tam ludziom do domów, zabierając niejednokrotnie dorobek życia, a ulicami płynęła rzeka, po której zamiast aut, sunęły potężne amfibie.Wspominamy wydarzenia sprzed 25 lat. Tekst pochodzi z roku 2021.