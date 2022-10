Poważny wypadek na trasie Dzierżoniów - Wrocław. Dzisiaj 1.10.2022 w Jordanowie Śląskim dachował samochód. Są ranni AKTUALIZACJA

Samochód wylądował na dachu na okolicznych polach. Dramatyczny wypadek widziało więcej osób. Natychmiast na trasie zatrzymało się auto. Jak mówią świadkowie, podróżujący nim mężczyźni pobiegli ratować ofiary rozbitego auta.

Na miejsce pojechali policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

AKTUALIZACJA

- Policjanci ustalili wstępnie, że kierująca samochodem jechała za szybko. Nie dostosowała prędkości do warunków i na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, po czym dachowała samochodem. Utrudnienia w ruchu potrwają ok. godziny - zaznacza aspirant Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.