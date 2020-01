Poważny wypadek na A4. Kierowca zakleszczony w osobówce [ZDJĘCIA]

Wypadek na 67 kilometrze A4. To już kolejne zdarzenie na tym fragmencie autostrady. W wypadku brała udział osobówka, bus i auto ciężarowe. Kierujący osobową toyotą był ranny i zakleszczony w pojeździe. - Do ewakuacji użylismy narzędzia hydrauliczne. Osoba poszkodowana została przekazana zespołowi Pogotowia Ratunkowego i przewieziona do szpitala. Nasze działania trwały około 3 godzin - informują strażacy z OSP w Zagrodnie. Droga jest w tej chwili przejezdna.

To oni łączą pokolenia. Pamiętajmy by złożyć im życzenia. Wideo