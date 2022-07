Potwierdzono pierwszy przypadek małpiej ospy we Wrocławiu

W sobotę udało się nam skontaktować z rzeczniczką szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Poinformowała portal GazetaWroclawska.pl, że chory znajduje się na zamkniętym oddziale pod obserwacją, ale jest w niezłym stanie.

- Mamy potwierdzony przypadek małpiej ospy. Chory leży od kilku dni, było podejrzenie lekarzy, otrzymaliśmy potwierdzenie z laboratorium, że jest to ten rodzaj ospy odzwierzęcej — mówi Anna Poznańska, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Istnieje podejrzenie, że jest to ospa małpia, która nie pochodzi bezpośrednio ze źródeł afrykańskich od zarażonego zwierzęcia. Na chwilę obecną nie wiadomo, gdzie chory mógł się zarazić, ani czy kontakt miał miejsce we Wrocławiu czy w innej części Europy czy Polski. Natomiast łagodniejszy przebieg choroby tego pacjenta wskazuje, że mógł być to kontakt z osobą już zakażoną. - Choroba ma wtedy zazwyczaj lżejszy przebieg - dodaje Poznańska.