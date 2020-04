Potrójne szczęście. Oto Milenka, Lilianka i Karolinka, trojaczki z Wrocławia

Dziewczynki przyszły na świat w szpitalu przy ulicy Borowskiej. Zobaczcie.

Są już w domu wraz ze szczęśliwymi rodzicami i... starszą siostrzyczką. - Dziewczynki i ja czujemy się bardzo dobrze, choć trochę brakuje nam kontaktu z dziadkami. Córeczki właśnie zasnęły po karmieniu – mówi Anna Pluta, mama trojaczek, które 9 marca urodziły się w szpitalu przy ulicy Borowskiej. Maluszki po raz pierwszy zostały dziś pod opieką taty.

Milenka, Lilianna i Karolinka – bo tak na imię dziewczynkom, mają się wyśmienicie robiąc to, co takie maluchy robią najchętniej, czyli jedzą i śpią. - Odkąd wróciliśmy ze szpitala córeczki chowają się świetnie, n ie ma z nimi żadnych problemów – chwali je dumna mama i dodaje - przyszły na świat w 34 tygodniu ciąży plus dwa dni, czyli można powiedzieć, że zgodnie z planem. Poród przebiegł bezproblemowo. W chwili przyjścia na świat Milenka ważyła 2000 g i mierzyła 48 cm, Lilianka - miała 1710 g i 45 cm, a Karolinka ważyła 1810 g i mierzyła 48 cm. - Bardzo szybko odnalazłam się w tej sytuacji i już po czterech godzinach po porodzie poszłam się zobaczyć z córeczkami. Po porodzie najgorszy dla nas był brak bezpośredniego kontaktu z rodziną, szczególnie z tatą, ale zaglądał do nas dzięki komunikatorom – opowiada Pani Anna. Musimy podkreślić, że Milena, Lilianna i Karolina dołączyły do ponad rocznej siostrzyczki.

Szczęśliwa mama wraz z tatą, pracują w branży IT, są programistami i mieszkają na Muchoborze Wielkim. - Mąż z okazji narodzin wziął tyle wolnego ile się tylko dało i pomaga nam w tych pierwszych tygodniach. Dziś nawet po raz pierwszy został sam z dziewczynkami – chwali żona. Doskwiera im trochę brak kontaktu z dziadkami wymuszony przez epidemię, ale poza tym – jak zapewniają – nie ma powodów do narzekań i niczego im nie brakuje. Od magistratu dostali brakujący im sprzęt: monitor oddechu, sterylizatory i podgrzewacz do butelek.

Prezydent Jacek Sutryk pogratulował na fb rodzicom trojaczków, zapowiadając wypłatę wyprawki ufundowanej przez miasto. Na co mogą liczyć rodzice? - „Wsparcie na starcie” to jednorazowe świadczenie w wysokości 2000 zł na dziecko z tytułu urodzenia dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu – informuje Anna Bytońska z biura prasowego w Ratuszu.Do gotówki dochodzą prezenty: list gratulacyjny, kocyk, maskotka - krasnoludek, body, książeczka i broszura „Na dobry początek” z kartą Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W pakiecie jest też informator w którym zawarte są wszystkie niezbędne dane i informacje, m.in. o świadczeniach rodzinnych, żłobkach i klubach dziecięcych, miejscach rozwoju dla rodziców i wrocławskiej ofercie kulturalnej. Wrocławskie rodziny, w których urodziły się przynajmniej trojaczki otrzymują też dodatkową pomoc. Rodzice wieloraczków mogą bezpłatnie wypożyczyć np. wózki, gondole, monitory oddechu, skorzystać ze wsparcia psychologów, szkoleń, a także otrzymają (w razie potrzeby) dofinansowanie w zakresie dodatkowej osoby do pomocy w opiece nad dziećmi. Informacje można znaleźć na stronach:

http://www.spzoz.wroc.pl/programy-zdrowotne/wieloraczki-wsparcie-rodzin

https://www.wroclaw.pl/wyprawka-wroclawskai-wsparcie-na-starcie-od-tego-roku-we-wroclawiu Dodatkowo rodzice, którzy mają trójkę lub więcej dzieci mogą przystąpić do dwóch programów - pierwszy, to wrocławski, chyba najstarszy, program wspierania dużych rodzin "Dwa plus trzy i jeszcze więcej", a drugi to rządowy "Karta dużej rodziny".

Dodatkowo duże rodziny mają także inne przywileje, np. pierwszeństwo w rekrutacji do przedszkoli.

