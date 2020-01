Potrącił kobietę na pasach i uciekł. Policja szuka kierowcy seicento

Do wypadku doszło ok. godz. 7 na ul. Sinapiusa w Oleśnicy. Starsza kobieta w wieku ok. 80 lat została potrącona przez fiata seicento.

- Niestety, kobiety nie udało się uratować. Trwają ustalania wszelkich okoliczności zdarzenia – mówi mł. asp. Aleksandra Pieprzycka, rzecznik oleśnickiej policji.

Do wypadku doszło w obrębie przejścia dla pieszych, ale czy kobieta w momencie uderzenia przez auto była na pasach, ustali dopiero policyjne dochodzenie.

Na miejscu trwają działania śledczych. Policjanci nie tylko ustalają okoliczności wypadku, ale również poszukują kierowcy, który zostawił auto i uciekł z miejsca zdarzenia.