Poszerzenie ul. Kosmonautów we Wrocławiu coraz bliżej. Jest wykonawca robót!

Ta inwestycja to nieco ponad 4 kilometry nowych dróg. Budowana zupełnie od podstaw Oś Zachodnia - połączenie obecnej obwodnicy Leśnicy z ulicą Kosmonautów oraz dodatkowo przebudowa - poszerzenie samej Kosmonautów na odcinku od "Glinianek" do ul. Fieldorfa. I właśnie na skrzyżowaniu z Fieldorfa dołączy do Kosmonautów nowy łącznik od obwodnicy Leśnicy.

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły w piątek, że wykonawcą tej inwestycji będzie konsorcjum z liderem - Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., które zaproponowało, że wykona prace za niespełna 189 mln złotych.

Skorzystają nie tylko kierowcy, ale także piesi, rowerzyści i pasażerowie MPK - informują Wrocławskie Inwestycje i wyliczają: - W sumie wybudujemy 4,2 kilometra nowych dróg, 5675 m ścieżek rowerowych, 5875 m chodników, 1050 m ciągów pieszo-rowerowych. Nad torami kolejowymi w ciągu Alei Stabłowickiej wybudujemy 143 metrowy wiadukt. Na przebudowywanym odcinku ulicy Kosmonautów powstanie 2,2 km zielonego torowiska tramwajowego. Przygotujemy nowe przystanki tramwajowe i autobusowe, postawimy ekrany akustyczne. Zadbamy o wody opadowe oraz zieleń.

Prace mają się zakończyć do połowy 2022 roku.