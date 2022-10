Posłanka Agnieszka Soin: Wrocław jest gotowy na prezydenta z Prawa i Sprawiedliwości. Jacek Sutryk stracił wiarygodność [NASZ WYWIAD]

Maciej Rajfur: Prezes Jarosław Kaczyński odwiedził niedawno Wrocław, mówił mieszkańcom m.in. o reparacjach. Czy jest Pani zadowolona z tego spotkania, jako jego organizator? Jakie wnioski z niego płyną?

Agnieszka Soin: Jestem zadowolona z jego przebiegu, a najlepszym potwierdzeniem udanej organizacji są słowa uznania samego prezesa, który stwierdził, że to właśnie m.in. we Wrocławiu najbardziej mu się podobało. Prezes opowiadał sporo o działaniach rządu w czasie pandemii, wojny i inflacji. Mówił rozsądnie, nie używał niepotrzebnie nazwisk i potrafił rozbawić. Równie pozytywne opinie o spotkaniu słyszałam także od jego uczestników. Najważniejszym wnioskiem płynącym ze spotkania jest podkreślenie konieczności włożenia ogromu pracy, jaki jest przed nami do wykonania tu we Wrocławiu w nadchodzących wyborach parlamentarnych i samorządowych. Prezes podkreślił jak istotne jest m.in. zapewnienie, aby w każdej komisji wyborczej był obecny mąż zaufania, czy konieczność odbycia licznych spotkań w regionie w celu przekonywania wyborców. Jarosław Kaczyński dodał nam odwagi, otuchy, ale jednocześnie utwierdził nas w przekonaniu, że Wrocław jest miejscem, gdzie rzeczywiście wielu ludzi tęskni za normalnością.