Poseł Braun zarzuca wrocławskiemu MPK segregację sanitarną. Co na to prezes Balawejder?

O tym jaką wagę do szczepień u pracowników MPK przywiązuje prezes Balawejder wiadomo od dawna. MPK angażuje się w promocję szczepień i przestrzegania reżimu sanitarnego. Świadczą o tym choćby komunikaty w tramwajach , które czyta profesor Krzysztof Simon oraz uruchomienie w zeszłym roku mobilnego punktu szczepień o nazwie "Szczepciobus".

29 listopada 2021 roku prezes pisał na swoim facebooku, że ma zamiar wprowadzić obowiązek zasłaniania ust w kierowców tramwajów i autobusów. - Zwolnione z tego obowiązku będą osoby, które dobrowolnie okażą dokument potwierdzają zaszczepienie przeciw covidovi - czytaliśmy na profilu Krzysztofa Balawejdera. - Wiem, że ta decyzja oznacza dla mnie kolejną falę hejtu ale jestem przekonany że warto.

Niedługo później, bo 13 grudnia na te zapowiedzi zareagował poseł Grzegorz Braun. W swoim liście do prezesa zapytał na jakiej podstawie podjął takie decyzje. - Jeśli wiadomości napływające do mojego biura poselskiego są prawdziwe, to przygotowane przez Pana wytyczne stanowią przykład segregacji sanitarnej - czytamy w liście od posła.