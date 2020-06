Pościg za pijanym 22-latkiem! Radiowóz został uszkodzony

Nie mogąc zgubić pościgu na drodze, 22-latek wjechał swoim leciwym autem na pobliskie pole. Kiedy policjanci próbowali zablokować wyjazd z polnej drogi, kierujący swoim pojazdem uderzył w przód radiowozu, ominął policjantów i zaczął znowu uciekać ignorując polecenie zatrzymania się. Funkcjonariusze kontynuowali pościg.

Policjanci nie dopuścili, aby 22-latek wyjechał na drogę publiczną. Mężczyzna w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w betonowy wiadukt kolejowy. Próbował jeszcze uciekać pieszo. Został jednak szybko zatrzymany i obezwładniony. 22-latek nie posiadał prawa jazdy, a dodatkowo miał w swoim organizmie pond promil alkoholu.

Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Kiedy wytrzeźwiał usłyszał zarzuty. Będzie teraz odpowiadał przed sądem za kierowanie pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej pomimo wydania przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania się. 22-latek odpowie również za zmuszanie funkcjonariuszy do zaniechania czynności prawnej w postaci kontroli drogowej i zatrzymania, poprzez uderzenie swoim pojazdem w przód oznakowanego radiowozu.