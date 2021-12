Pościg ulicami Dziadowej Kłody i użycie broni. Policjantka celowała w głowę 25-letniego mężczyzny (WIDEO)

Do interwencji doszło 20 grudnia, w poniedziałek rano. Do dyżurnego od kobiety z dzieckiem wpłynęło zgłoszenie, że w Dziadowej Kłodzie młody mężczyzna mogący być pod wpływem środków odurzających zachowuje się bardzo agresywnie w stosunku do przechodniów. Nim policjanci dotarli na miejsce, młody człowiek miał wybić szyby w pobliskim domu, a próbę jego złapania podjęli okoliczni mieszkańcy. Funkcjonariusze policji - policjantka i policjant po dotarciu na miejsce niezwłocznie podjęli pościg za mężczyzną. W tracie czynności policjantka użyła broni oddając strzał ostrzegawczy, mężczyzna zatrzymał się i po tym nastąpiło jego obezwładnienie.