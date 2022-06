Port Lotniczy Wrocław dostał dziesiątki milionów euro. Prezes Dariusz Kuś zdradza, na co przeznaczy te pieniądze [WYWIAD]

Zaplanował Pan już wakacje z wylotem z Wrocławia?

Oczywiście, że tak. Jak wielu mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska korzystam z możliwości, jakie daje obecny rozkład pod kątem zaplanowania kilkudniowych podróży na południe Europy. Odwiedziłem już Cypr, parę dni temu wróciłem z Paryża, a wybieram się jeszcze do Włoch i do Chorwacji. Warto korzystać z tego, że w obecnym sezonie tanie linie zwiększyły częstotliwość połączeń na poszczególnych trasach. Są kierunki obsługiwane trzy, cztery razy w tygodniu, co sprzyja kilkudniowym wyjazdom. Jest dogodna możliwość podróżowania w okolicach weekendu, wtedy nie trzeba wykorzystywać wielu dni urlopu.

Dokąd latają teraz wrocławianie?

W grupie tanich lotów dominują podróże nad basen Morza Śródziemnego, do takich krajów jak: Włochy, Hiszpania i Grecja. Do tej listy musimy dopisać Chorwację, która zyskuje na popularności. Wśród czarterów, czyli wakacji z biurem podróży, z lotami i zakwaterowaniem w pakiecie prym wiodą dwa kraje: Turcja i Grecja. W tej grupie także pojawiły się większe możliwości pod względem długości wakacji. Możemy polecieć nie tylko na tydzień lub dwa, ale nawet na cztery czy pięć dni.