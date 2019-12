Parking na ponad 120 miejsc, bogate zaplecze usługowe dla kierowców ciężarówek, całodobowy market i restauracja z prawdziwie włoską pizzą. Oficjalne otwarcie nowoczesnego obiektu Shell już w najbliższy piątek o godzinie 11. Na gości czeka sporo atrakcji.

Kompleks paliwowo - postojowy Port Kąty przy ulicy Jerzego Popiełuszki 21 w Kątach Wrocławskich to stacja paliw Shell dedykowana dla kierowców podróżujących autostradą A4. Stacja została zaprojektowana tak, by zagwarantować możliwie największy komfort w trakcie przerwy w trasie. Poza tankowaniem podróżni mogą zrobić zakupy w markecie, odwiedzić kawiarnię, skorzystać z dostępu do Wi-Fi albo wybrać się do restauracji na pizzę z jednego z najlepszych pieców w Polsce. Już wiosną nastąpi też otwarcie zewnętrznych stref wypoczynkowych wraz z dużym placem zabaw dla dzieci.Na kierowców aut osobowych czeka 12 dystrybutorów paliwowych i 2 z autogazem. Dodatkowo, z troski o ekologię, przy każdym z nich zamontowano dystrybutory z dodatkiem paliwowym AdBlue i płynem do spryskiwaczy. Kierowcy TIR mogą natomiast liczyć na 60 miejsc postojowych dla ciężarówek, dodatkowe 8 stanowisk tankowania i nowoczesne zaplecze z pralnią, suszarnią oraz darmowymi prysznicami dla Pań i Panów.- mówi Karol Kaczmarek, główny inwestor Port Kąty.Oficjalne otwarcie Shell Port Kąty nastąpi w najbliższy piątek 20 grudnia o godzinie 11:00. Na gości czekają m.in. występy muzyczne orkiestry w nowoorleańskim stylu, poczęstunek, liczne atrakcje dla dzieci i promocje w Carrefour Market. Część restauracyjna zostanie natomiast udostępniona w sobotę.