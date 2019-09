Porozmawiaj z Magdą Knedler o... dziewczynie kata. Spotkanie już dzisiaj, o godz. 18. Zapraszamy

Spotkanie dotyczyć będzie dwóch ostatnich książek Magdy Knedler – inspirowanej świadectwami byłych więźniarek powieści „Moje przyjaciółki z Ravensbrück” (premiera 24 kwietnia br.) oraz osadzonej w realiach dawnego Wrocławia powieści „Dziewczyna kata” (premiera 18 września br.).

Magda Knedler – rodowita wrocławianka, zafascynowana tajemnicami dawnego Wrocławia, autorka czternastu powieści. Dwukrotnie nominowana do nagrody WARTO, laureatka nagrody EMOCJE przyznawanej przez Radio Wrocław Kultura za „powieści, które dowodzą, że gatunkowa wszechstronność i pisarska pracowitość idą w parze

z wysoką jakością literacką”.

O czym opowiadają książki?

„Dziewczyna kata”

Julia Zan, młoda dziennikarka, prowadzi w lokalnym radiu program o zabytkowych przedmiotach. Zainteresowana tajemniczymi losami cennego pucharu Mesenhammera zgłębia historię wrocławskiego skarbu z Bremy. Trop wiedzie do ekscentrycznego jubilera, dzięki któremu dowiaduje się o istnieniu tajemniczej broszy. Julia śladami broszki kroczy przez dawny Wrocław, tj. XVII-wieczny Presslaw, mija stosy i szubienice, patrzy na wybuch wojny trzydziestoletniej i miasto ogarnięte morową zarazą. Tajemniczy przedmiot skrywa prawdę o ludzkich namiętnościach. Miłość, zazdrość i nienawiść zostały na zawsze utrwalone w szlachetnym kruszcu. Czy to za sprawą czarów wszystko zaczęło się od Magdaleny, pięknej dziewczyny w czerwonej sukni zakochanej w miejscowym kacie? A może od Heinricha, młodego złotnika, którego kamienna głowa – jak głosi legenda – do dzisiaj tkwi w ścianie wrocławskiej katedry?