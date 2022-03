Poradnik: Wzrosła kwota emerytury „mama 4 plus”. Zobacz o ile, dla kogo i jak załatwić

Rzeczniczka dodaje, że jeżeli ktoś ma własną emeryturę lub rentę, ale jest ona niższa niż najniższa emerytura, ta specjalna emerytura stanowi uzupełnienie do kwoty 1338,44 zł. Większość kobiet nie dostaje tej specjalnej emerytury w pełnej wysokości, tylko korzysta właśnie z dopłaty.

- Ta potocznie nazywana emeryturą matczyną lub też mamą 4 plus, wypłata to tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które przysługuje tym kobietom, które urodziły i wychowały minimum czworo dzieci i przez to nie miały możliwości podjęcia pracy lub pracowały zbyt krótko, by wypracować "normalną" emeryturę – wyjaśnia Kowalska-Matis.