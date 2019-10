Ponadczasowe osiedla – jak powstają? Relacja z Dnia Dewelopera 2019

Jak projektować budynki oraz osiedla, które się nie zestarzeją? Jak nowe formy mobilności wpływają na oczekiwania klientów oraz nowoprojektowane osiedla? Między innymi te tematy były przedmiotem debat podczas Dni Dewelopera 2019.

Światowe trendy w budownictwie mieszkaniowym

W dzisiejszym świecie to czas jest najcenniejszą walutą. Doskonale wiedzą o tym deweloperzy, dlatego skupiają się na poszukiwaniu takich rozwiązań technologicznych, które przyspieszają proces budowlany. Ostatnio szansę daje na to coraz bardziej popularna prefabrykacja. Jest to powszechna technologia, stosowana kompleksowo w Skandynawii. Odchodzi się od kojarzenia jej z budownictwem z tzw. wielkiej płyty. Deweloperzy nie tylko zlecają już prefabrykację poszczególnych zakresów, jak np. schody, stropy czy balkony, ale myślą o prefabrykacji całych budynków. Poprzez wytwarzanie wielkowymiarowych elementów budowlanych poza miejscem realizacji inwestycji skracamy proces budowy do samego montażu tych elementów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoszczędzić nawet 30% czasu w porównaniu z tradycyjnymi metodami budownictwa. - mówi Natalia Sawicka, członek Rady Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w Angel Poland Group.

-_W Polsce na ten moment jedynie około 1% wszystkich budynków realizuje się tą technologią. Przewiduję wzrost jej popularności. To nowoczesna metoda, która nie tylko gwarantuje dobrą jakość poszczególnych elementów, ale przede wszystkim rozwiązuje dobrze znany deweloperom problem dostępu do siły roboczej. Prefabrykacja (w pierwszej kolejności mniejszych, powtarzalnych budynków mieszkalnych) jest szansą na ograniczenie wzrostu cen wykonawstwa._– dodaje Piotr Baran, wiceprezes wrocławskiego Oddziału PZFD, Prezes Zarządu grupy deweloperskiej PCG.

Do łask powraca budownictwo drewniane. Świadczy o tym choćby fakt, że w Japonii od kilku lat obowiązuje nakaz realizacji wszystkich obiektów użyteczności publicznych do trzech pięter, właśnie w tej technologii. Aktualnie najwyższy zrealizowany obiekt typu mix-used wykonany w technologii drewnianej mierzy 85 m i jest zlokalizowany w Norwegii. Kolejne projekty powstają w Kandzie jak i Europie. Spotyka się to z uznaniem branży.

-W tegorocznej edycji targów nieruchomości w Cannes (MIPIM 2019 w kategorii Residential Development został nagrodzony projekt co-livingu zrealizowany w Hamburgu – Woodie Student Housing. Jest wykonany w technologii prefabrykowanej wraz z zastosowaniem materiału CTL, tj. drewna laminowanego krzyżowo, którego właściwości zbliżone są do stali i betonu. – tłumaczy Natalia Sawicka.

Przy użyciu nowoczesnych technologii

Powoli na rynek mieszkaniowy wkraczają technologie, które do tej pory zastosowanie znalazły głównie w obiektach komercyjnych. To rozwiązanie BIM – Building Information Modeling. Jest to podejście, dzięki któremu na bieżąco jesteśmy w stanie monitorować informacje o realizowanym projekcie, jego kosztach i harmonogramach. To także ułatwienie pozwalające na uproszczeniu samego procesu projektowego – pozwala na modelowanie budynków w technologii 3D. Kolejnym etapem wykorzystania BIM jest zarządzanie budynkami, jak i wsparcie przy późniejszych rozbudowach, przebudowach czy nawet całkowitej utylizacji obiektów. Zainteresowanie tą technologią wzrasta zarówno wśród architektów, jak też u producentów i dostawców materiałów budowlanych. Dobrym przykładem jest firma Xella, która na bazie BIM opracowała aplikację do automatycznego doboru bloczków, nadproży czy innych elementów w projekcie, dzięki której można z łatwością wybrać optymalne kosztowo rozwiązanie spełniające zakładane obciążenia czy odpowiednie wymogi termiczne.

Nowoczesne rozwiązania to także technologia smart, nie tylko wykorzystywana przez nabywców lokali (m.in. do sterowania oświetleniem, kontrolowania systemu ogrzewania), ale również przez samych zarządców nieruchomości. Przykładowo, firma Schindler wdrożyła kompleksową aplikację automatyzującą procesy w zarządzaniu windami. Kontroluje pracę dźwigów, co w konsekwencji wspomaga procesy związane z przeglądami i zapobieganiem czy wsparciem przy usuwaniu usterek.

Ponadto coraz częściej stosowane są zaawansowane systemy zdalnego odczytu poboru wody w budynkach, dzięki czemu zarządca jest w stanie wychwycić ponadnormatywne zużycia w poszczególnych mieszkaniach i tym samym zapobiegać ewentualnym szkodom przy zalaniach – to tylko niektóre z rozwiązań proponowanych przez firmę Fortum, której przedstawiciele podczas Dni Dewelopera mówili o istotności wdrażania rozwiązań IT podczas doboru rozwiązań jak i urządzeń na etapie projektowania, budowy czy eksploatacji obiektów.

Zastosowanie technologii powoduje również stopniowe odchodzenie od fizycznej ochrony budynków na rzecz rozbudowanych systemów monitoringu spiętych z centrum interwencyjnym firm ochroniarskich, dzięki czemu wspólnoty mogą zmienić charakter osób przebywających na obiekcie bardziej w stronę usług concierge.

Rozwiązania smart w lokalach mieszkalnych to przede wszystkim kwestia, która dotyczy mieszkań nabywanych we własnych celach mieszkaniowych - twierdzą tak przedstawiciele firmy KODO, która realizuje kilkaset wykończeń pod klucz rocznie. Zaobserwowali oni, że temat ten nie jest jeszcze istotny z punktu widzenia klientów nabywających mieszkania w celach najmu długoterminowego - ci nabywcy rozwiązania smart traktują jako gadżet marketingowy. KODO stawia również tezę, iż społeczeństwo wraz z zbiegiem czasu może bronić się przed dalszym wzrostem obecności technologii w życiu – chcąc zachować więcej prywatności, bez gromadzenia kolejnych „big data” na ich temat.

Ekologicznie i z myślą o społeczeństwie

W dobie kryzysu klimatycznego deweloperzy w swojej działalności wdrażają coraz bardziej restrykcyjne warunki techniczne zmierzające do redukcji śladu węglowego realizowanych obiektów mieszkaniowych.

- To sprawia, że deweloperzy szukają innych przewag konkurencyjnych. Jeszcze do niedawna okna trzyszybowe były elementem podnoszącym standard inwestycji, a teraz stają się elementem powszechnego zastosowania. Podobnie w przypadku izolacji termicznej budynków – ogólne wymogi, do których deweloperzy muszą się dostosować, stale rosną. - mówi Piotr Baran.

Dlatego też deweloperzy coraz częściej koncentrują się na haśle: budujemy mieszkania, budujemy społeczności. Elewacje można docieplić, klatki schodowe odmalować, okna wymienić, ale ciężko jest zmienić lub dodać funkcje w już istniejących budynkach. Dlatego też deweloperzy, obok takich elementów jak powszechne place zabaw czy ławki na zewnętrznych dziedzińcach, coraz częściej zapewniają kluby mieszkańca, pokoje dla dzieci w budynkach, siłownie zewnętrzne, jak i profesjonalnie wyposażone sale fitness w obiektach mieszkalnych.

- Deweloperzy tym samym wchodzą na nowy etap relacji z odbiorcami swoich produktów – gdyż wraz z zarządcą danego obiektu stają się pewnego rodzaju animatorem życia danej wspólnoty. W związku z coraz większą ilością gospodarstw jednoosobowych takie funkcje będą z biegiem czasu nabierać na znaczeniu, gdyż po erze odizolowania się od „świata codziennego” za sprawą dostępu do Internetu, nasi mieszkańcy znów powracają do nawiązywania relacji i tu ważną rolę odgrywa zarówno deweloper – na etapie projektowania inwestycji, jak i zarządcy na późniejszym etapie życia wspólnoty. – tłumaczy Natalia Sawicka.

Bezpośredni wpływ na projektowanie mają także zmiany w zakresie mobilności mieszkańców miast. Jeden z tematów poruszanych podczas tegorocznych Dniach Dewelopera dotyczył liczby miejsc parkingowych, jakie należy budować przy nowopowstających inwestycjach mieszkaniowych. Deweloperzy są zgodni, że realny koszt budowy miejsca postojowego znacznie przewyższa cenę późniejszej sprzedaży. Dla kupującego oznacza to tyle, że nawet jeżeli kupujemy mieszkanie bez miejsca postojowego, to tak naprawdę dotujemy to miejsce postojowe, które w tym garażu musiało być wybudowane. W przyszłości pojawi nam się we wspólnotach mieszkaniowych problem, jak zagospodarować nieużywane części hal garażowych, które będą nie tylko generować koszty dla właściciela miejsca postojowego, ale także dla wspólnoty mieszkaniowej. - zauważa Piotr Baran i dodaje, że narzucane na deweloperów normy związane z liczbą miejsc postojowych często są zawyżone, a oni sami niejednokrotnie mają problem z ich sprzedażą. W świetle nowych trendów w mobilności, miast coraz bardziej zwartych i lepiej skomunikowanych, dialog publiczno-prywatny dotyczący ilości budowanych miejsc postojowych musi zostać kontynuowany.

Powyższe jest w pełni tożsame z tym, o czym pisze w swoim bestsellerze, światowej klasy urbanista Charles Montgomery, który był gościem honorowym i prelegentem Dni Dewelopera. Osobną kwestią jest dostosowanie miejsc postojowych dla właścicieli pojazdów elektrycznych – ten obszar w Polsce dopiero się rozwija.

Zieleń w centrum uwagi

Deweloperzy zwracają uwagę na zieleń, która zaczyna dominować w nowopowstających projektach. Tereny zielone przestają pełnić funkcję typowo dekoracyjną, a stają się elementem zapobiegającym zmianom klimatycznym, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowywanie projektów zieleni. Co więcej, zieleń to nie tylko trawa na dziedzińcach przy obiektach mieszkaniowych, to także coraz popularniejsze zielone ściany jak i zieleń na dachach. Już w grudniu pojawi się opracowanie przygotowane przez grupę EcoAvengers, działającej pod szyldem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, w którym zaproponowane zostaną ekologiczne, niskokosztowe rozwiązania, które pomogą każdej firmie deweloperskiej stać się bardziej eco. Wprowadzeniem do tej inicjatywy był zaprezentowany podczas Dni Dewelopera Dekalog, o którym można przeczytać poniżej: http://ecoavengers.pzfd.pl/index.php/2019/10/18/dni-dewelopera/.

Dni Dewelopera

Dni Dewelopera to cykliczne wydarzenie dedykowane branży deweloperskiej, które w tym roku odbyło się 16 października we wrocławskim Narodowym Forum Muzyki. Konferencja organizowana jest przez wrocławski oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i zgromadziła ponad 800 uczestników. Głównym gościem był Charles Montgomery, autor cenionej na całym świecie książki „Miasto szczęśliwe”. W swojej publikacji łączy sztukę projektowania urbanistycznego z nauką o szczęściu, mierząc się jednocześnie z pytaniem o przyszłość miast, które według danych WHO w roku 2015 zamieszkiwać będzie blisko 66% populacji.