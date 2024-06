Ponad 7300 osób zainteresowanych pracą w roli World Travel Hacker w Kiwi.com!

Nic dziwnego, wyniki badań opinii wskazują, że dla ponad 50% respondentów z Polski podróżowanie byłyby wymarzoną wakacyjną pracą.

Jak Polacy definiują pracę marzeń? Wyniki badania przeprowadzonego przez Stem Mark dla Kiwi.com w 6 krajach, w tym w Polsce, wskazują, że dla 51,7% respondentów z Polski byłaby to możliwość podróżowania i otrzymywania za to wynagrodzenia. Co ciekawe, 10% więcej kobiet (56%) niż mężczyzn (46,9%) widzi siebie w takiej roli.

Na pytanie, kogo zabraliby ze sobą w podróż życia, wyniki wskazują, że ⅔ respondentów udałaby się ze swoim partnerem/partnerką. Co ciekawe, odsetek ten jest najniższy w Polsce (58%), a najwyższy w Rumunii, gdzie aż 74%. Drugim najpopularniejszym wyborem Polaków są ich najlepsi przyjaciele.

Prawie co drugi badany w Polsce (48%) odpowiedział, że wziąłby 4 tygodnie wolnego od pracy i wybrał się w podróż w nieznane za 10 000 euro, kolejne 37% przyznało, że na pewno rozważyliby taką ofertę.

Kiwi.com, firma z branży technologii turystycznych oraz wyszukiwarka tanich lotów i podróży, powróciła z nową edycją programu World Travel Hackers i w maju rozpoczęła poszukiwania tegorocznych duetów, które pojadą w 4-tygodniową podróż dookoła świata i na ten cen cel otrzymają 10 000 euro. Do tej pory swoje aplikacje złożyło ponad 7300 osób ze 130 krajów, w tym ponad 500 z Polski. Średni wiek kandydatów różni się w zależności od kraju i wynosi od 23 na Słowacji do 26 w Polsce i 32 w USA! Rekrutacja wciąż trwa – zgłoszenia można nadsyłać do 19 czerwca.

„Rekrutacja jeszcze się nie zakończyła, ale już widzimy ogromne zainteresowanie! W związku z pozytywnym przyjęciem World Travel Hacker w zeszłym roku, w tej edycji poszliśmy o krok dalej i rozszerzyliśmy swój zasięg na całą Europę i Stany Zjednoczone. Tak pozytywny odbiór naszej kampanii interpretujemy jako potwierdzenie, że World Travel Hacker to dla wielu osób wymarzona praca. Dla nas każda aplikacja to cenny krok w kierunku stworzenia zespołu pasjonatów, którzy poprzez pracę będą mogli realizować swoje marzenia. Już teraz widzimy, że nasza społeczność staje się coraz większa i silniejsza. To tylko dowodzi, że World Travel Hacker to nie tylko praca – to styl życia. Rekrutacja wciąż trwa, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w tej ekscytującej podróży i niezwykłej przygodzie! - powiedział Christophe Wechsler, Head of Content & Creative w Kiwi.com

Praca marzeń?

Wyniki badania przeprowadzonego przez Stem Mark dla Kiwi.com w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Hiszpanii wskazują, że dla 51% respondentów byłaby to możliwość podróżowania i otrzymywania za to wynagrodzenia. Co ciekawe, 10% więcej kobiet (56%) niż mężczyzn (46,9%) widzi siebie w takiej roli.

Na pytanie: Czy byłbyś skłonny wziąć 4 tygodnie wolnego w pracy i wybrać się w podróż w nieznane i otrzymać na ten cel 10 000 euro? prawie co drugi respondent w Polsce (48%) odpowiedział tak, a 38% przyznało, że z pewnością rozważyłoby taką ofertę. Co ciekawe, więcej respondentów posiadających partnera i dzieci (50,7%) rozważyłoby taką opcję niż singli, nieposiadających dzieci (48,8%).

Jeśli chodzi o respondentów ze Słowacji, Węgier i Hiszpanii – plasują się mniej więcej na tym samym poziomie co Polacy, nieco wyżej są Czesi – 61% i aż 67% Rumunów wykazało chęć i gotowość udania się w taką podróż..

Rekrutacja na stanowisko World Travel Hacker uwzględnia, że wybrana osoba wyruszy w podróż po świecie w duecie, w towarzystwie wybranego przez siebie kompana. Kiwi.com zwróciło się do respondentów z 6 krajów z pytaniem, kogo by ze sobą zabrali. Wyniki wskazują, że ⅔ respondenetów przygodę życia chciałoby przeżyć ze swoim partnerem/partnerką. Co ciekawe, ten odsetek jest najniższy w Polsce (58%), a najwyższy znowu w Rumunii! Tam aż 74% chciałoby lecieć z ukochanym/ukochaną.

Na drugim miejscu, respondenci wybrali przyjaciela/przyjaciółkę - w takiej konfiguracji najchętniej swoją podróż widziałoby 20% respondentów z Polski i niemal tyle samo z Hiszpanii (21%). Tym razem najmniejsze zainteresowanie tą opcją odnotowali mieszkańcy Rumunii - 12%.

I wreszcie, jak wynika z badania, żaden przedstawiciel pokolenia Z nie wybrałby na towarzysza podróży znajomego/znajomej z pracy, oprócz Millenialsów, spośród których taką opcję wybrało jedynie 2,5%.

Jak aplikować?

Tegoroczna edycja ma charakter długoterminowego programu ambasadorskiego. Zainteresowani pracą w roli World Travel Hacker muszą zarejestrować się, aby dołączyć do załogi lotniczej Kiwi.com na dedykowanej stronie internetowej: kiwi.com/worldtravelhackers. Co oznacza, że nawet jeśli ktoś nie zostanie wyłoniony na hakera podróży to nadal będzie nagradzany za tworzenie treści podróżniczych. Po zarejestrowaniu się kandydaci otrzymają email potwierdzający z możliwością rozpoczęcia publikowania tresći, a także kupon lotniczy o wartości 25 EURO i oficjalny status kandydata na hakera podróży. Publikacja dodatkowych treści umożliwi im zdobycie dodatkowych kuponów o wartości 75 EURO.

„Jak dotąd zgłosiło się ponad 7300 aspirujących członków załogi lotniczej, z czego ponad 5000 już potwierdziliśmy. Jesteśmy zaskoczeni niesamowitym odzewem z tak wielu zakątków świata, z ponad 130 krajów, kandydatów z różnych środowisk i z różnym doświadczeniem.” - dodał Christophe Wechsler, Head of Content & Creative w Kiwi.com

W pierwszych 3 postach kandydaci powinni:

przekonać, dlaczego to właśnie oni powinni zostać wybrani na World Travel Hackera

przedstawić swojego towarzysza podróży, z którym chcieliby się udać w podróż

podzielić swoimi travel hackami dot. oszczędzania budżetu w trakcie podróży.

Aplikacje można składać do 19 czerwca.

Warunki uczestnictwa

Kiwi.com do tegorocznej rekrutacji na World Travel Hackera zaprasza osoby, które:

mieszkają w Europie lub w Stanach Zjednoczonych

mają co najmniej 500 obserwujących na wybranym kanale: Instagramie lub TikToku i posiadają profil publiczny

potrafią biegle posługiwać się językiem angielskim

posiadają paszport ważny co najmniej 9 miesięcy

mogą pracować jako niezależny wykonawca

Wybrany towarzysz podróży powinien także władać językiem angielskim i mieć możliwość swobodnego podróżowania przez całe cztery tygodnie.

W ciągu czterech tygodni wybrana 12 i ich towarzysze podróży zmierzą się z zadaniami i wyzwaniami związanymi z podróżowaniem, przygotowanymi przez Kiwi.com. Wybrani kandydaci będą potrzebować umiejętności filmowania, fotografowania oraz dokumentowania i relacjonowania swoich przygód oraz najlepszych travel hacków w mediach społecznościowych. Wszystko, co uda im się zaoszczędzić z otrzymanego budżetu w wysokości 10 000 EUR po ukończeniu wszystkich wyzwań, trafi do ich kieszeni.

*Badania przeprowadzone metodologią online interviewing (CAWI), w 6 krajach: 3033 (n=505, SK: n=506, HU: n=505, PL: n=505, RO: n=506, ES: n=506) w dniach 13-18 maja 2024

