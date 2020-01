Ponad 500 osób na Gali Sportu! Tak prezentowali się goście "Gazety Wrocławskiej" w Centrum Kongresowym (ZDJĘCIA)

W Dolnośląskim Centrum Kongresowym przy Hali Ludowej, gdzie 9 stycznia odbyła się gala 67. Plebiscytu Gazety Wrocławskiej na Sportowca i Trenera Roku zgromadziło się ponad 500 gości. Swoją obecnością tę uroczystość uświetniły nie tylko dawne i obecne gwiazdy dolnośląskiego sportu, ale i wielu młodych sportowców, którzy do wielkiej kariery stawiają dopiero pierwsze, bardzo znaczące kroki. Zapraszamy do relacji z gali okiem naszego fotoreportera! Do kolejnych zdjęć można przechodzi za pomocą strzałek na klawiaturze oraz gestów w urządzeniach mobilnych.

Jaroslaw Jakubczak/ Polska Press