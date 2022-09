Ponad 2000 nowych drzew za 3,5 mln zł we Wrocławiu. Gdzie zostaną posadzone? [LOKALIZACJE]

- Sadzenie planowane jest na jesień, gdy jeszcze nie ma mrozów. Zwykle staramy się, by materiał roślinny jak najszybciej trafił do gruntu. Zarząd Zieleni Miejskiej ma sadzenie drzew w swojej statutowej działalności. Ogłoszony przetarg także jest elementem naszych corocznych działań. Nasadzenia kompensacyjne za wycinki prowadzone w ramach inwestycji należą do inwestorów. Jak co roku, z budżetu miasta wydzielane są kwoty, za które wzbogacamy zieleń we Wrocławiu. Warto zaznaczyć, że ten przetarg nie uwzględnia akcji WROśnij we WROcław, która tradycyjnie organizowana jest również tej porze, a więc do planowanych 2118 drzew, będzie można dodać kolejnych 300 - tłumaczy Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej.