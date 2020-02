Ponad 20 ulic we Wrocławiu będzie dzisiaj bez prądu. Zobacz, które

Powodem są planowe prace na sieci energetycznej prowadzonej przez spółkę Tauron-Dystrybucja.

Z wyłączeniami prądu w godzinach 7 – 16 muszą liczyć się mieszkańcy następujących ulic:



Fabryczna: Zarembowicza od 11 do 29 i od 12 do 36, Rdestowa od 1 do 7 i od 2 do 18, Graniczna od 161 do 163 nieparzyste, Wardzyńskich.

Psie Pole: Pawłowicka od 27 do 135 i od 32 do 136, Przedwiośnie od 1 do 33 i od 2 do 6, Krokusowa od 1 do 3 i od 2 do 4, Azaliowa, Szafranowa, Szarotkowa, Jaśminowa, Liliowa, Malwowa od 1 do 19 i od 2 do 16, Złocieniowa od 1 do 9 i od 8 do 14, Starodębowa od 1 do 17 i od 2 do 30, Bratkowa, Ruciana, Groszkowa, Przebiśniegowa, Konwaliowa, Forsycjowa.