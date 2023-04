Pomysł na majówkę? Kolorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich. To jedno z najpiękniejszych miejsc w regionie!

Kolorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich - historia

Kolorowe jeziorka stanowią atrakcję w skali światowej. Są dowodem na to, że natura działa cuda pozostawiona samej sobie. Jeziorka powstały na terenie dawnych kopalni niemieckich, w których wydobywano piryt. Na początku XX wieku złoża się wyczerpały, więc teren zostawiono samemu sobie. W tym momencie zaczęła dziać się rzecz niezwykła – puste wyrobiska zaczęła wypełniać woda przyjmująca różne kolory, w zależności od składu chemicznego podłoża. Tak powstały Żółte Jeziorko, Purpurowe Jeziorko, Błękitne Jeziorko oraz Zielone Jeziorko. W plebiscycie National Geographic Kolorowe Jeziorka w Rudawach Janowickich zostały wybrane jednym z cudów Polski.

Stawy znajdują się na różnych wysokościach. Żółte Jeziorko, okresowo wysychające, leży na wysokości ok. 555 m n.p.m., Purpurowe Jeziorko na wysokości ok. 560 m n.p.m., Błękitne Jeziorko (zwane też Szmaragdowym, Niebieskim lub Lazurowym) na 635 m n.p.m., a najwyżej położone Zielone Jeziorko (zwane też Czarnym) na ok. 730 m n.p.m., jest ono najmniejsze i również okresowo wysycha.