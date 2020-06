Pompki na koniu? Strażnicy miejscy z Wrocławia znów zaszaleli! [ZOBACZCIE NAGRANIE]

#Gaszynchallenge to akcja charytatywna, w ramach której nominowani muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli to zrobią, wpłacają minimum 5 zł w ramach zbiórki na rzecz Wojtusia chorego na SMA, czyli zanik mięśni. Jeżeli tego nie zrobią, to muszą wpłacić minimum 10 zł. Cel jest szczytny, a realizacja zadania imponująca! Zwłaszcza, gdy na solówkę robi mistrz świata, a na planie pojawia się czworonożny gość.

Zobaczcie sami: