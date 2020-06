Pomnik Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu. Wiemy, jak będzie wyglądał! [PROJEKT]

Konkurs na projekt pomnika Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu trwał od września 2019 r. Jury wybrało najlepszy projekt. przygotowany przez Tomasza Urbanowicza i Konrada Urbanowicza.

Autorzy zwycięskiego projektu w przestrzeni placu umieszczają szklane bloki z zastygłymi, jakby zamrożonymi sylwetkami żołnierzy. To wyrazisty monument - jak ocenił sąd konkursowy - dzieło prowokuje do dialogu, skłania do głębokiej refleksji i poznawania historii. Wywołuje interakcję z widzami. – mówi Jerzy Pietraszek, dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Miejskim Wrocławia - Główną nagrodę przyznano za przedstawienie dramatycznej historii w sposób jednoznaczny, ale niedopowiedziany oraz za stworzenie nowej przestrzeni publicznej o wysokiej randze.