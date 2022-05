Pomnik dużego fiata w Kątach Wrocławskich. Olbrzymi, granitowy monument w skali 1:1 [ZDJĘCIA]

Rekord pod Wrocławiem

Duże fiaty powstawały na warszawskim Żeraniu. Jednak ich obecność była mocno akcentowana również na Dolnym Śląsku. To właśnie tutaj, na odcinku autostrady A4 pomiędzy Legnicą a Wrocławiem, odpowiednio przygotowany „kant” pobił rekord średniej prędkości na długim dystansie. Za kierownicą zasiadło ośmiu świetnych kierowców:

Pomnik dużego fiata w Kątach Wrocławskich

W tym roku mija 48. lat od tego niezwykłego wyczynu. Z kolei od ośmiu lat, przy autostradzie A4 pod Wrocławiem (zjazd Kąty Wrocławskie), pojawił się pomnik fiata 125p. Jeśli ktoś dalej sądzi, że to auto wcale nie jest niezwykłe, niech sobie odpowie na pytanie, ile innych modeli samochodów ma swoje pomniki?

Na tym jednak wyczyny dużego fiata się nie kończą. Ceniony był, co ciekawe, również za naszą zachodnią granicą. – To auto, w wersji kombi, zdaniem fachowców, pokonało również takie legendy światowej motoryzacji jak toyota corolla. Niewiele osób o tym wie, a jeszcze mniej w to wierzy, ale rzeczywiście tak było – mówi Adam Kaliciak, mieszkaniec Głogowa, mechanik, a po godzinach olbrzymi pasjonat motoryzacji.