Pomagamy Pomagać – #WZYWAMYPOSILKI i lokalna gastronomia

Akcja rozpoczęła się w piątek 13 marca od zamieszczonego na Facebooku posta na prywatnym profilu z apelem o zorganizowanie wsparcia dla personelu szpitalnego. W ciągu 3 dni od publikacji, wydarzenia nabrały zawrotnego tempa. W weekend powstał sztab organizacyjny, a już w poniedziałek do #WzywamyPosiłki zaczeli dołączać mali i duzi partnerzy, którzy pro bono dostarczają posiłki i swoje produkty do szpitali. W nagłośnieniu wszystkich działań pomaga Facebook Company który także został oficjalnym partnerem inicjatywy.

Na Dolnym Śląsku dostarczyliśmy już ponad 24 000 posiłków dla personelu medycznego. Do akcji włączyło się już ponad 30 lokalnych małych gastronomii z Wrocławia i Bolesławca – Mango Mama, Matriona, Phathai, Kofuku, Ajvar, Inicjatywa Pierożek – pierogi na mąkach bezglutenowych, Restauracja Aroma, Bar Micha, Moaburger, Restauracja Ha-noi, New Dehli, Shogun Shusi, Kasza i Pasza, Przystanek Zoo, Smaki Formy, Karczma Rzym, Pronto Pizza&Trattoria, Kim Loe's, Bar Kluska, Bistro 8 1/2, Gospoda Kruszyna, Restauracja Pierożek, Restauracja pod Wiaduktem, Smaki Babuni, Pizzeria Tomato, Pizzeria Jak w Dym, Bunio, Pizzeria Joker, Restauracja Ewela, Pyszni, Obiady domowe u Dory, Smażalnia u Janka, Grill ale Bale, które każdego dnia przygotowują ok. 1000 posiłków aby dostarczyć je do szpitali, pogotowia ratunkowego, laboratoriów.