Półwysep Helski przyciąga. Piękna nadmorska trasa rowerowa (zdjęcia, wideo)

Jeśli ktoś ma chęci i siły, może pokonać rowerem trasę (R 10 - trasa łącznikowa EuroVelo) z Władysławowa do Helu i z powrotem. To łącznie około 75 kilometrów. My proponujemy inny wariant. Dojazd z Władysławowa pociągiem do Helu. Składy regio kursują mniej więcej co godzinę. Bilet dla osoby dorosłej kosztuje 12 zł. Do tego trzeba dodać 7 zł za rower. W takim wariancie mamy do pokonania nieco ponad 35 kilometrów (od stacji PKP do stacji PKP).