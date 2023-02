Polskie „naj", czyli 15 niesamowitych atrakcji w Polsce. Są unikalne na skalę europejską i światową. Te miejsca mogą zaskoczyć

CC BY-SA 4.0 Wracamy do Szczecina, który pod murami dworca skrywa jeden z największych schronów przeciwatomowych w Europie. Podziemia mogą pomieścić ok. 5 tys. osób. Obecnie znajdują się tam jedne z najciekawszych atrakcji miasta: Trasa „II Wojna Światowa” oraz Trasa „Zimna Wojna - życie w PRL-u”. Na pokonanie każdej z nich trzeba poświęcić około godzinę. Wejście mieści się na peronie I w zejściu do dawnego tunelu, a trasy przejść można tylko z przewodnikiem. Bilety można przed wejściem do schronu, a sam obiekt można zwiedzać przez 6 dni w tygodniu, w godzinach 12:00-16:00 (ostatnie wejście o godz. 15:00).

