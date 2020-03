PolskaWalczy: zbiórka na najpotrzebniejsze artykuły medyczne dla szpitali z całej Polski

Dzięki Waszej pomocy, w ciągu 72h zebraliśmy niezbędne środki do zakupu masek Easy Vent, respiratora Monnal T60 i hełmów do wentylacji trybem pracy CPAP – te rzeczy już zostały kupione. Teraz do tej kwoty doszło zrealizowane już zamówienie na maseczki FFP3 oraz jednorazowe maseczki medyczne za łącznie 250 000 zł!

Na pytanie do wrocławskich lekarzy czego najbardziej potrzebujecie, usłyszeliśmy jednoznaczną odpowiedź: „Brakuje podstawowych środków ochrony indywidualnej dla lekarzy, pielęgniarek i sanitariuszy!” Takie wołanie o pomoc płynie ze szpitali w całej Polsce.

Prawda jest taka, że jeżeli dopuścimy do masowych zakażeń pracowników szpitali, to nie będzie miał kto się nami opiekować. Nie możemy do tego dopuścić!

Celem tej zbiórki jest zakup najważniejszych narzędzi do walki z koronawirusem – maseczek z filtrem, rękawiczek, kombinezonów i płynów dezynfekcyjnych oraz wszelkich innych rzeczy, których braki zgłoszą nam szpitale. Każdej z wymienionych rzeczy brakuje na potęgę i te potrzeby w skali kraju wymagają wielomilionowych budżetów!