POLSKA - WALIA. Polacy już we Wrocławiu. Na Roberta Lewandowskiego czekali łowcy autografów (ZDJĘCIA)

WAŻNE! Do kolejnych zdjęć przejdziesz za pomocą gestów na Twoim telefonie lub strzałek obok. POLSKA - WALIA. Przed godz. 12 reprezentacja Polski czarterowym samolotem wylądowała na lotnisku im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu. Kilkadziesiąt minut później Biało-Czerwoni podjechali pod hotel Radisson Blu, który będzie ich bazą. Czekała tam na nich grupka łowców autografów i kilku dziennikarzy. Najbardziej wyczekiwany był oczywiście Robert Lewandowski, który nie zawiódł kibiców i rozdał kilka podpisów. Miejsce zakwaterowania Polaków PZPN długo ukrywał. Początkowo mieli spać w hotelu The Bridge. Ostatecznie zdecydowali się na obiekt vis-a-vis Panoramy Racławickiej.

fot. Magda Pasiewicz