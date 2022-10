Polonezem przez Afrykę. Julian Obrocki i Marek Prokopowicz przejadą wrocławską karetką z Węgier do Sierra Leone [ZDJĘCIA] Michał Perzanowski

35 lat temu Julian Obrocki startował w rajdzie Paryż-Dakar w pozyskanym kilka tygodni wcześniej w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach wojskowym starze 266. W tym roku wraca do Afryki z Markiem Prokopowiczem, aby wrocławskim polonezem, pamiętającym powódź z 1997 roku, przemierzyć kraje Afryki Zachodniej w celach charytatywnych. Żeby zrealizować swój cel, panowie musieli szukać części wśród pasjonatów polskich samochodów, samodzielnie dokonywać napraw, wyposażyć się w cały bagażnik sprzętu i mieć odwagę, bo do Sierra Leone wybierają się tylko we dwóch.